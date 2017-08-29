بعد شغور المنصب لأكثر من عام.. رئيس جديد لجامعة دمياط الجديد

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور السيد محمد دعدور، رئيسًا لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات، بعد أن ظل المنصب شاغرًا لأكثر من عام.

وكان دعدور أحد أبرز المرشحين للمنصب، إذ عُين معيدًا بكلية التربية "مناهج وطرق تدريس" في العام 1988 قبل أن يصبح مدرسًا في أكتوبر من العام 1995، وأستاذًا بعدها بعشر سنوات، كما شغل منصب نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عامين.

حصل رئيس الجامعة الجديد على منحة لدراسة مقررين دراسيين بجامعة إيسادي ببرشلونة في إسبانيا، واهتم بترجمة أعمال الأديبة العالمية هيلين كيلر النثرية والشعرية إلى اللغة العربية، وهو واحد من أبرز المحكمين لجوائز جامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا لجوائز جامعة دمياط.

شغل دعدور أيضًا عضوية جمعية الشرف للعلماء الدوليين (فاى بيتا دلتا)، كما اشترك في تطوير جودة الأداء بديوان عام محافظة دمياط، وذلك بإعداد وتنفيذ دراسة تحت عنوان "الرضا الوظيفي للعاملين بإدارات محافظة دمياط" قبل عام، وهو عضو اللجنة العليا لوضع الخطة الاستراتيجية لجامعة دمياط.

كما حصل على شهادة تقدير من مدير أمن دمياط لتنظيم 32 دورة تدريبية وتثقيفية لضباط وأفراد المديرية، ويعمل مدربًا ضمن برنامج إعداد الموجهين الثقافيين على مستوى الجمهورية في فعاليات مديرية الشباب بدمياط. وشارك في إعداد دراسة عن رؤية جامعة دمياط لحل مشكلة أطفال الشوارع.