"الخدمات الطبية" بالداخلية تستضيف خبيرا يابانيا في "القسطرة التداخلية القلبية"

كتب – علاء عمران:

استضاف قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الخبير الياباني سوميتوجي ساورو، خبير القسطرة التداخلية القلبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

ويعد الخبير الياباني ذو الشهرة العالمية الواسعة، أحد أكبر وأمهر خبراء العالم في إجراء عمليات توسيع الضيق الكامل والمتكلس للشرايين التاجية؛ حيث سيقوم بمناظرة الحالات المرضية، وإجراء عدد من الجراحات الدقيقة التي تتطلب مهارة فائقة في التخصص المشار إليه، لبعض الحالات المرضية من أعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

تأتي زيارة الخبير الياباني في إطار سلسلة من الزيارات الناجحة له، والتي قام خلالها بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة الناجحة للأطفال من أبناء أعضاء هيئة الشرطة، ومتابعة الحالات المرضية التي سبق إجراء جراحات لها.