مقتل قائد عسكري بارز بالجيش السوري جنوبي الرقة

حلب - (د ب أ):

لقى قائد عسكري بارز في الجيش السوري حتفه خلال معارك مع تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى إعدام التنظيم للعشرات من المدنيين في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن "المقدم رازي والذي يعرف بلقب (أسد الصحراء) قتل خلال المعارك التي يشهدها ريف الرقة الجنوبي بين القوات الحكومية السورية ومسلحي داعش".

وتابع المصدر أن "المقدم رازي، والذي يعد أبرز قائد عسكري في قوات العميد سهيل حسن والمعروف بالنمر، قتل خلال المعارك مع تنظيم داعش مع أكثر من عشرة عناصر على أطراف قرية الغانم العلي".

يذكر أن مصدر في المعارضة قال لوكالة الأنباء الألمانية إن أكثر من 30 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها قتلوا وأصيب العشرات بجروح في معارك بين مسلحي داعش والقوات الحكومية وأن سلاح الجو السوري والروسي شن عشرات الغارات على مواقع تنظيم داعش وخطوط إمداده من منطقة السبخة وصولاً إلى مدينة معدان".

وأضافت المصادر أن "العشرات من عناصر القوات الحكومية السورية ومقاتلي جيش العشائر عبروا نهر الفرات سباحة بعد هجوم عناصر داعش ووصل هؤلاء إلى ضفة نهر الفرات الشمالية التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية /قسد/ حيث قامت بنقل البعض منهم إلى محافظة الحسكة".

وذكرت وكالة أعماق التابعة إلى تنظيم داعش أن "50 عنصراً من قوات النظام قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم شنه عناصر التنظيم على مواقع قوات النظام والميليشيات التابعة لها قرب قرية (غانم العلي)، ، وتم تدمير 3 سيارات تابعة لهم، إحداها تحمل رشاشاً".

وكشفت مصادر محلية في ريف الرقة الجنوبي للوكالة أن تنظيم داعش أعدم اليوم 17 شخصا من أهالي قرية البوحمد بتهمة الردة بعد سيطرة القوات الحكومية على القرية بداية الشهر الجاري".