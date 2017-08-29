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ميركل تعلن أنها ستنظر في مسألة لم الشمل للاجئين مطلع العام المقبل

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مصراوي Masrawy

ميركل تعلن أنها ستنظر في مسألة لم الشمل للاجئين مطلع العام المقبل

05:34 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميركل تعلن أنها ستنظر في مسألة لم الشمل للاجئين مطلع العام المقبل

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أنها لا تعتزم اتخاذ قرار بشأن مسألة لم الشمل للاجئين خلال العام الحالي.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الحظر الساري حتى مارس 2018، على لم شمل الأسرة بالنسبة للاجئين أصحاب صفة الحماية المحدودة، أجابت ميركل بقولها إنها " ستنظر في هذا الأمر في مطلع العام المقبل".

وأضافت ميركل أن الشخص الحائز على صفة حماية كاملة، يمكنه الآن أن يستقدم والديه وأطفاله" ويجب أن نطبق ذلك أولا".

وتابعت ميركل أن النقاش حول حقوق الناس أصحاب "الحماية الثانوية"، لن يتم إجراؤه قبل مطلع 2018.

يذكر أن الألمانية كانت علقت لم الشمل لعائلات هذه المجموعة لمدة عامين لتفادي إثقال كاهل البلديات مجددا في رعاية اللاجئين.

كان نواب عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اقترحوا الاستمرار في حظر لم الشمل لعائلات هذه المجموعة لما بعد الثامن عشر من آذار/مارس المقبل، باستثناء أقارب اللاجئين السوريين الذين لا يزالون موجودين في سورية.

كان عدد الأقارب الذين لحقوا بذويهم في ألمانيا قد ارتفع مؤخرا بقوة، وحسب تقارير إعلامية، فقد أصدرت الخارجية الألمانية هذا العام 62 ألف تأشيرة للم الشمل.

من جانبها تتهم منظمة (برو أزول) الداعمة للاجئين، الخارجية الألمانية، بتأخير الطلبات المقدمة من لاجئين حاصلين على صفة حماية كاملة وذلك لأسباب سياسية، في المقابل ردت الحكومة الألمانية بأن بعثاتها الخارجية في المنطقة المحيطة بسورية تتحمل أعباء ثقيلة.

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