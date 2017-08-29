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"الداخلية": 754 منفذًا لمنظومة (أمان) لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة بمناسبة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

"الداخلية": 754 منفذًا لمنظومة (أمان) لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة بمناسبة عيد الأضحى

05:25 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بالتوسع فى منظومة "أمان"؛ لتوفير اللحوم والمواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منظومة (أمان) عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقامت منظومة (أمان) للمنتجات الغذائية بالانتشار والتوسع في منافذها، والتي بلغ عددها 754 منفذا ثابتا ومتحركا، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، شملت 620 منفذا ثابتا ومحلات تجارية، و134منفذا متنقلا.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين، خاصة الدواجن واللحوم ومصنعاتها والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالتعاون مع وزارة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

ووجهت منظومة (أمان) منافذها المتحركة، للمناطق الأكثر احتياجاً، والتي تشهد كثافات سكانية؛ لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء على كاهلهم، لا سيما في تلك المناسبة.

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مصراوي Masrawy

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