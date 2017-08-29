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توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بقها بسبب انقلاب سيارة نقل

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مصراوي Masrawy

توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بقها بسبب انقلاب سيارة نقل

05:22 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بقها بسبب انقلاب سيارة نقل

ارشيفية

كتب – علاء عمران:

توقفت الحركة المرورية على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي السريع في اتجاه "بنها – القاهرة" بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري قها القديم، واصطدامها بـ 2 أخرين وبالحاجز الخرساني والأعمدة الكهربائية على الطريق.

انتقلت قوات المرور لرفع أنقاض الحادث وإعادة الحركة أمام سير السيارات.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد درويش مدير المرور بتوقف حركة الطريق الزراعي السريع بقها حيث انتقل على الفور رجال المرور.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قادمة من بنها باتجاه القاهرة وعند مطلع كوبري قها القديم اختلت عجلة القيادة في يد قائدها ما أدى إلى انقلابها واصطدامها ب 2 أخرين وبالحاجز الخرساني والأعمدة الكهربائية لتتوقف حركة المرور على الطريق.

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