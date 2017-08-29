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وزير الأوقاف يعتمد تكليف 12 قيادة وسطى للعمل بالمديريات والديوان العام

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يعتمد تكليف 12 قيادة وسطى للعمل بالمديريات والديوان العام

05:29 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

وزير الأوقاف يعتمد تكليف 12 قيادة وسطى للعمل بالمديريات والديوان العام

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مذكرة القطاع الديني بشأن تكليف 12 قيادة وسطى لمدة ستة أشهر.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تسكين من يجتاز فترة الصلاحية للعمل القيادي، بناءً على تقارير المتابعة والتفتيش ومدير المديرية، على النحو التالي:

قيادات الأوقاف الجديدة

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