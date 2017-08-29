وزير الأوقاف يعتمد تكليف 12 قيادة وسطى للعمل بالمديريات والديوان العام
وزير الأوقاف يعتمد تكليف 12 قيادة وسطى للعمل بالمديريات والديوان العام
05:29 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مذكرة القطاع الديني بشأن تكليف 12 قيادة وسطى لمدة ستة أشهر.
وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تسكين من يجتاز فترة الصلاحية للعمل القيادي، بناءً على تقارير المتابعة والتفتيش ومدير المديرية، على النحو التالي:
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