حملة أمنية في السويس لإعادة الانضباط قبل العيد

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت مديرية أمن السويس، حملة أمنية مكبرة لتحقيق الانضباط الأمني استعدادا لعيد الاضحي المبارك، واستهدفت الحملة ضبط العناصر الإجرامية، والهاربين من الأحكام، وإعادة الانضباط المروري بالشارع السويسي.

وقاد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، الحملة الأمنية وأشرف على انتشار الكمائن بأحياء فيصل والأربعين والسويس، والمدن الجديدة جنوب حي عتاقة، فضلا عن نشر كمائن مرورية بالطرق التي تربط منطقة السخنة، بالسويس والقاهرة والزعفرانة، لضبط السائقين بسرعات زائدة، وضبط الدراجات النارية غير المرخصة.

وقال مصدر أمني: إن الحملة التي بدأت اليوم مستمرة حتى صباح يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الحملات المرورية على طريق السخنة.