حسام البدري: نجاح نيبويشا مع الفيصلي قد لا يتكرر مع الزمالك

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، إن نجاح المونتينجرى نيبويشا يوفوفيتش مع فريق الفيصلي الأردني، قد لا يتكرر مع الزمالك.

وأوضح حسام البدري، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، "ليس شرطًا أن يحقق نيبويشا نفس ما فعله مع الفيصلي في الزمالك، وليس هو وحده بل أي مدرب من الممكن أن يصنع إنجازات في مكان ولا يكررها في مكان آخر، والعكس أيضًا صحيح، فقد تفشل في مكان وتنجح في آخر".

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وعن احتمالية أن يكرر نتائجه التي حققها مع الفيصلي مع الزمالك ضد الأهلي قال البدري: "من الصعب جدًا حدوث ذلك، مباريات البطولة العربية كانت لها أوضاع وظروف مختلفة تمامًا عن المواجهات التي ستكون بين الأهلي والزمالك".

شاهد.. المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك اليوم الثلاثاء، لتقديم المدرب الجديد للفريق الأول، المونتنجري نيبويشا يوفوفيتش، بمقر القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)