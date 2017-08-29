نيابة دمياط تأمر بضبط وإحضار مدير شركة لتهربه من سداد مليون جنيه

دمياط – محمد إبراهيم:

أمرت النيابة العامة بدمياط، اليوم الثلاثاء، بسرعة ضبط وإحضار مالك شركة تصدير، لاتهامه بتصدير أصناف مخالفة للمستندات للتهرب من سداد الرسوم المستحقة للصادر، وذلك بعد أن نجحت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط في ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الرصاص الخام، أمس الإثنين، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات عن تورط شركة "أ.ل"، التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، في واقعة تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل 6 حاويات مصدرة تايلاند بعد وضع كمية من الرصاص الخام بدلاً من الرخام.

وبيّنت التحقيقات، وجود كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام تزم حوالي 165 طنًا دون سداد رسم الصادر، وذلك بناء على تقرير اللجنة الجمركية المشتركة لمعاينة مشمول الحاويات، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة الرسوم حوالي مليون جنيه.