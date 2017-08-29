رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد على الموقف التفاوضي للاتحاد مع بريطانيا

بروكسل - (د ب أ):

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر اليوم الثلاثاء، التمسك بالموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة قيام بريطانيا بإيضاح عدد من المواقف المتعلقة بمغادرتها للاتحاد قبل البدء في المحادثات التجارية.

ويواصل مفاوضون عن المفوضية الأوروبية وبريطانيا عقد اجتماعهم الثالث هذا الأسبوع في بروكسل، ولكن دون تحقيق نتائج تُذكر.

ويطالب الاتحاد الأوروبي بأن توافق بريطانيا على عدد من الأمور المتعلقة بالمغادرة أولا، خاصة المرتبطة بحقوق المواطنين، والتسوية المالية لما تدين به بريطانيا للاتحاد، وقضية الحدود الأيرلندية.

وتريد بريطانيا أن تبدأ المشاورات بتفاصيل علاقة لندن مع الاتحاد بعد الخروج منه.

وأصدرت الحكومة البريطانية عدة أوراق خلال الشهر الجاري حددت فيها مواقفها بشأن قضايا مثل الجمارك والتجارة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن يونكر قال إنهم يتركون الكثير من الأسئلة دون إجابات.

وقال يونكر :"لقد قرأت باهتمام كافة الأوراق الصادرة عن الحكومة البريطانية ولم يكن أي منها مرضيا في الواقع".

وشدد :"علينا أن نكون واضحين تماما في أننا لن نبدأ مفاوضات حول العلاقات الجديدة، وخاصة شكل العلاقات الاقتصادية والتجارية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبل حل جميع القضايا".

وبريطانيا، العضو بالاتحاد منذ عام 1973، ستكون أول دولة على الإطلاق تخرج منه في مارس من عام 2019، وذلك بعد استفتاء أجرته على ذلك العام الماضي.

ومن المقرر أن تختتم الجولة الحالية من المفاوضات أعمالها بعد غد الخميس.