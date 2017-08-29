أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد على الموقف التفاوضي للاتحاد مع بريطانيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد على الموقف التفاوضي للاتحاد مع بريطانيا

04:55 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد على الموقف التفاوضي للاتحاد مع بريطانيا

بروكسل - (د ب أ):
أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر اليوم الثلاثاء، التمسك بالموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة قيام بريطانيا بإيضاح عدد من المواقف المتعلقة بمغادرتها للاتحاد قبل البدء في المحادثات التجارية.

ويواصل مفاوضون عن المفوضية الأوروبية وبريطانيا عقد اجتماعهم الثالث هذا الأسبوع في بروكسل، ولكن دون تحقيق نتائج تُذكر.

ويطالب الاتحاد الأوروبي بأن توافق بريطانيا على عدد من الأمور المتعلقة بالمغادرة أولا، خاصة المرتبطة بحقوق المواطنين، والتسوية المالية لما تدين به بريطانيا للاتحاد، وقضية الحدود الأيرلندية.

وتريد بريطانيا أن تبدأ المشاورات بتفاصيل علاقة لندن مع الاتحاد بعد الخروج منه.

وأصدرت البريطانية عدة أوراق خلال الشهر الجاري حددت فيها مواقفها بشأن قضايا مثل الجمارك والتجارة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن يونكر قال إنهم يتركون الكثير من الأسئلة دون إجابات.

وقال يونكر :"لقد قرأت باهتمام كافة الأوراق الصادرة عن الحكومة البريطانية ولم يكن أي منها مرضيا في الواقع".

وشدد :"علينا أن نكون واضحين تماما في أننا لن نبدأ مفاوضات حول العلاقات الجديدة، وخاصة شكل العلاقات الاقتصادية والتجارية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، قبل حل جميع القضايا".

وبريطانيا، العضو بالاتحاد منذ عام 1973، ستكون أول دولة على الإطلاق تخرج منه في مارس من عام 2019، وذلك بعد استفتاء أجرته على ذلك العام الماضي.

ومن المقرر أن تختتم الجولة الحالية من المفاوضات أعمالها بعد غد الخميس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تيريزا ماي تندد بإطلاق الصاروخ الكوري الشمالي قبل زيارتها لليابان

    أخبار

  • موجريني :إطلاق لصاروخ فوق اليابان يمثل " تهديدا خطيرا"

    أخبار

  • ألمانيا تمنع توسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا

    أخبار

  • فيديوجرافيك- جيوش تسمح للمتحوّلين جنسيًا بالانضمام إلى صفوفها

    أخبار

إعلان

960bc2a034.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة