زواجه من إنجي علي واتهامها بالخيانة.. أزمات جمعت «أصالة والعريان»

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بعد أيام قليلة على طرح ألبومها "مهتمة بالتفاصيل" حرصت المطربة أصالة على مساندة زوجها، وحضور العرض الخاص بفيلم "الخلية" الذي يقوم بإخراجه بصحبة أبنائهما.

والتقط المصور الفوتوغرافي حسن أمين صورة لطارق العريان مع زوجته أصالة، وهما يقبلّان بعضهما، بينما تحمل هي تحمل ابنهما علي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التى تعلن أصالة عن حبها الكبير لزوجها أمام العالم، فاعتبر الجمهور أنها حرية شخصية، خاصة أنه زوجها، بينما اعتبر آخرون أنها جرأة زائدة منها.

في وسط ذلك لم يعرف الكثيرون عن علاقة أصالة والمخرج طارق العريان التى مرت بالعديد والأزمات، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز المعلومات التى لم يعرفها الكثيرون عن الثنائي..

1- لم يعرف الكثيرون أن طارق العريان سبق له الزواج مرتين قبل "أصالة"، أولاهما كانت الأولى بسيدة من خارج الوسط الفني، وله منها ولد واحد، والثانية كانت من المذيعة إنجي علي، التي عاش معها سنتين، وطلقها، قبل أن يُغرم بأصالة ويتزوجها، إثر انفصالها عن أيمن الذهبي.

2- رزق طارق العريان من أصالة بتوأمين هما "آدم وعلي"، كما أن لأصالة ولدين من زواجها السابق، هما "شام وخالد الذهبي"، وكلهم يعيشون في بيت واحد.

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3- خاض الثنائي الكثير من الأزمات بسبب طليقها السابق أيمن الذهبي، بدأت بعدما اتهم "الذهبي" خلال أحد حواراته الصحفية بأنها كانت على علاقة بطارق العريان زوجها الحالي، وهي على عصمته، مما دفع مذيعة البرنامج لتأكيد الأمر عليه وسؤاله: "إذن أنت تتهمها بالخيانة"، فتراجع عنه.

4- العريان طعنني في ظهري "لست متأكدًا أن أصالة كانت تخونني أثناء زواجنا، ولا أعرف مدى حقيقة هذا الأمر، لكن الشك دخل قلبي في بعض الأوقات بسبب الغيرة، إلا أن زواج أصالة بعد يوم واحد من نهاية عدة طلاقنا صدمني أكثر من قرار انفصالنا، وجعلني أشعر أنها كانت تخطط لهذا الزواج، وهي على ذمتي"، هكذا كان رد الذهبي على زواج أصالة من العريان بعد يوم واحد فقط، مشيرًا إلى أنه اختلف مع طارق العريان قبل أسبوع واحد من طلاقه من أصالة على 5000 دولار ضمن تكلفة "فيديو كليب" لأصالة.

ولفت إلى أنه لم يكن ينتظر من العريان أن يطعنه في ظهره، رغم أنه أنقذه من السجن خلال إحدى الحفلات بسبب خلاف مع الملحن حلمي بكر، خاصة أنه اتصل به وطلب منه الابتعاد عن أصالة، لكنه رفض.

5- عادت تلك الأزمة في الظهور مرة أخرى من عام تقريبًا بعدما عاد "الذهبي"، وأصر على إجراء تحليل DNA لابنهما خالد، وذلك بعد أن انتشر في بعض المواقع عن رغبة خالد لتغيير اسمه ليصبح خالد طارق العريان بدلاً من خالد أيمن الذهبي.

6- خرجت شام هي الأخرى لتثير الجدل مجددًا برسالة غير مباشرة لطارق العريان، بمناسبة عيد ميلاده، ووجهت له رسالة تضمنت "عام سعيد لأفضل رجل فى العالم، الرجل الذي استوعبني وقدر على فهمى، الرجل الذي أعطاني مثالًا حيًا لمعنى الرجولة وكان رمزًا لي، أنا ممتنة لك فأنت أبي باختياري وقدوتي، أحبك كثيرًا لدرجة تعجز الكلمات عن وصفها".