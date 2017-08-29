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نائب: الاقتصاد المصري يتعافى بإشادة المؤسسات الدولية

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نائب: الاقتصاد المصري يتعافى بإشادة المؤسسات الدولية نائب: الاقتصاد المصري يتعافى بإشادة المؤسسات الدولية

التحرير

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قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن توالي إشادات المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي استهدف إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، يؤكد أن تعبر للمستقبل المشرق، كما أن الاقتصاد المصري يتعافي شيئا فشيئا، وسيكون له أثر إيجابي خلال فترة بسيطة من الآن.

وأضاف سليم، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، ما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطنى، فتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية، وكان بمثابة التحيز ضد الصناعة الوطنية.

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وأوضح أن برنامج الإصلاح الذي بدأته يؤتى ثماره، ويظهر ذلك من خلال التحسن التدريجى لعدة مؤشرات اقتصادية، مثل زيادة الاحتياطي النقدى والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تراجع التضخم والبطالة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لإنجاز إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة النطاق، بما يضمن التطوير المستمر لمناخ الأعمال، لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، والتوسع في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المشروعات القومية الضخمة الجارى إقامتها، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

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التحرير

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