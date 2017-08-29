مصر تعرب عن قلقها من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

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أعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، نتيجة إطلاق صاروخ من جانب كوريا الشمالية فوق الأراضي اليابانية، مؤكدة ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاطي بصورة إيجابية مع الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، في ظل ما يمثله الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

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وأكد أبو زيد ضرورة وقف كل الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر وتصعيد الأزمة.