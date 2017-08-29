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مصر تعرب عن قلقها من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

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مصر تعرب عن قلقها من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية مصر تعرب عن قلقها من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

التحرير

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أعربت وزارة الخارجية عن قلق البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، نتيجة إطلاق صاروخ من جانب فوق الأراضي اليابانية، مؤكدة ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاطي بصورة إيجابية مع الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، في ظل ما يمثله الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

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وأكد أبو زيد ضرورة وقف كل الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر وتصعيد الأزمة. 

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التحرير

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