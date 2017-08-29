بسبب الزحام الشديد.. راغبو شراء الأراضي يطالبون «الإسكان» بمد المهلة

التحرير

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زحام وغضب شديد واشتباكات، في اليوم الأخير لحجز 24024 قطعة أرض في 19 مدينة جديدة، بسبب عدم قدرة آلاف المشترين لكراسات شروط حجز قطعة أرض على دفع مقدم الحجز، نتيجة الزحام الكبير، وهو ما جعل البعض يصرف النظر عن التقديم، بل وطالبوا البنك برد قيمة كراسة الشروط.

وزارة الإسكان أعلنت في بيان صادر عنها، أمس الإثنين، إن عدد من اشتروا كراسات الشروط زاد على 207 آلاف راغب في الحجز قبل يومين، في الوقت الذي لم يستطع فيه أكثر من 126 ألف دفع مقدمات الحجز لكل أنواع الأراضي (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزا)، أي أن أكثر من 80 ألف مشتر لكراسات الشروط لم يستطع الدفع.

"الناس نايمة أمام مقر بنك التعمير والإسكان بالزقازيق من الليل"، هذا ما قاله هيثم دهمش، أحد الراغبين في الحجز، مؤكدًا أنه ذهب إلى فرع البنك لدفع مقدم الحجز أكثر من مرة إلا أنه لم يستطع، رغم أن اليوم هو الأخير في مهلة الحجز، وحينما ذهب لفرع آخر أقل زحامًا رفضت إدارته تلقي مبلغ الحجز واشترطوا الدفع في فرع الزقازيق.

وأضاف دهمش أنه لا يعرف ماذا يفعل، إذا لم يتمكن من دفع مقدم الحجز، مطالبًا وزارة الإسكان بضرورة مد فترة استقبال مقدمات الحجز، لاستيعاب كل المشترين لكراسات الشروط الراغبين في دفع مقدمات الحجز، أو توفير بديل آخر للدفع، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، أو الدفع في فروع أخرى للبنك، أو أي بنوك أخرى.

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وأبدى ماجد إيميل، أحد الراغبين في الحجز، استياءه الشديد من الوضع المأساوي -بحسب وصفه- داخل فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا سوء إدارة الفرع وتعامل مسئوليه مع الراغبين في الحجز.

بينما تمنت فاطمة الشبراوي، إحدى المشترين كراسات الشروط والراغبات في دفع مقدم الحجز، أن تدفع مقدم حجز قطعة أرض، مؤكدة أن الزحام الشديد أصبح العنوان الأساسي أمام البنك، متسائلة: هل ستمنحنا وزارة الإسكان مهلة أخرى للدفع خاصة أن الأمر ليس بيدنا، أم أن الموضوع انتهى؟

«التحرير» حاولت التواصل مع المسئولين عن القطاع التجاري والعقاري بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان عبر الهاتف، لكنهم لم يردوا على هواتفهم.

وكان المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، قال أمس في بيان صادر عن وزارة الإسكان، إنه تم سحب 207460 كراسة شروط لحجز 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزا، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، فى حين دفع 126182 حاجزا، مقدمات الحجز فى نفس الفترة، حتى أول من أمس.

وأضاف أن 91794 حاجزا دفعوا مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 144593 كراسة شروط، بينما قام 30529 حاجزا بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، فى حين تم سحب 52742 كراسة شروط، بجانب دفع 3859 حاجزا مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا، وتم سحب 10125 كراسة شروط.

يذكر أن سعر كراسة شروط أراضي الإسكان الاجتماعي 250 جنيها، وسعر كراسة أراضي الإسكان المتميز 500 جنيه، وسعر كراسة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا 1000 جنيه.