البورصة تربح 5.4 مليار جنيه بمشتريات مصرية وأجنبية

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه، بدعم من مشتريات مصرية وأجنبية ليغلق عند مستوى 699.34 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 13195.34 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 689.95 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1558.67 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 5.6 مليون جنيه و7.18 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي بيعي 12.7 مليون جنيه.