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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدّر 6 آلاف طن يوريا

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدّر 6 آلاف طن يوريا

04:49 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدّر 6 آلاف طن يوريا

دمياط – محمد إبراهيم:
انتهت هيئة ميناء دمياط من حركة الصادر، اليوم الثلاثاء، عقب تصدير 6500 طن يوريا و800 طن فوسفات و2200 طن رمل زجاجي و4000 طن حجر كوارتز، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة 1284 طن قمح، في حين غادرت 94 سيارة بحمولة 4664 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 160848 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 64355 طنًا.

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