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بالصور.. إزالة 12 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 12 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

04:48 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، إزالة 12 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية جزيرة شندويل، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح اللواء محمد الملثم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن الوحدة المحلية نفذت حملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية، وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بسوهاج، وأزالت تلك المخالفات.

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