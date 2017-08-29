بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد وحدة الإنقاذ النهري والكنائس بمدينة دمنهور
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد وحدة الإنقاذ النهري والكنائس بمدينة دمنهور
04:46 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. إزالة 12 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج
البحيرة – أحمد نصرة:
تفقد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، وحدة الإنقاذ النهري، واطلع على المعدات والأجهزة والزوارق ومعدات الغطس كما شاهد مجموعة بيانات، منها إنقاذ غريق وإطفاء مراكب تعرضت للحريق، وبيان غطس لاستخراج المصابين والغرقى تحت المياه.
كما تفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتي دمنهور، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، استعدادًا لصلوات عيد القيامة.
وتابع عبد الفتاح، خلال جولته عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية في دمنهور
-
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد قوات تأمين الكنائس
-
سقوط سيارة نقل ثقيل في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية
-
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس وإدارتي المرور
إعلان
إعلان