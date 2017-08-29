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بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد وحدة الإنقاذ النهري والكنائس بمدينة دمنهور

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مصراوي Masrawy

بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد وحدة الإنقاذ النهري والكنائس بمدينة دمنهور

04:46 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، وحدة الإنقاذ النهري، واطلع على المعدات والأجهزة والزوارق ومعدات الغطس كما شاهد مجموعة بيانات، منها إنقاذ غريق وإطفاء مراكب تعرضت للحريق، وبيان غطس لاستخراج المصابين والغرقى تحت المياه.

كما تفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتي دمنهور، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، استعدادًا لصلوات عيد القيامة.

وتابع عبد الفتاح، خلال جولته عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.

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