ضبط طن لحوم فاسدة وخاتمين مزورين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار :

ضبطت حملة أمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قادها اللواء أحمد صالح مدير الأمن، والعميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، لحومًا فاسدة، لدى مصنع متخصص في تصنيع اللحوم المجمدة، وبعض الجزارين، وخاتمين مزورين لختم اللحوم، بدائرة قسم شرطة بندر دسوق.

وتبين من أعمال الحملة، والتي ضمت المقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والمقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث قسم دسوق، أنه جرى ضبط خاتمَي لحوم مزورين لدى أحد الجزارين، ويدعى "م.إ.م"، يستخدمهما في ختم اللحوم، بعيدًا عن الأطباء البيطريين، مستخدمًا مادة سائلة مجهولة المصدر، غير مصرح بها صحيًا، لإجراء عملية الختم.

كما جرى ضبط ٧٠ كيلو لحوم مختومة بأحد هذين الخاتمين المزورين، لدى هذا الجزار، وجرى التحفظ على الخاتمين المزورين، وهذه اللحوم المختومة بأحدهما، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه هذا الجزار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ٧٠٠ كيلو لحوم فاسدة، متنوعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن سجق، وكبدة، ولحم مفروم، ولحوم مكعبات، لدى أحد المصانع المتخصصة في صناعة اللحوم، وبيعها للجمهور، وكذا ضبط أحد الجزارين، بجوار المسجد الإبراهيمي، وبحوزته ٣٠٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر.