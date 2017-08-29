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طريقتان لصنع الشواية الخاصة بك في المنزل مع اقتراب العيد

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مصراوي Masrawy

طريقتان لصنع الشواية الخاصة بك في المنزل مع اقتراب العيد

04:20 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

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كتبت- ميادة وسام:

اجتماع العائلة في عيد الأضحى وتناول اللحوم المشوية على الفحم، في الهواء الطلق في حديقة المنزل، أو على أسطح المنازل، من أهم طقوس عيد الأضحى، لهذا فأنتِ بحاجة لصنع شواية خاصة لكي يكتمل التجمع العائلي.

يستعرض" مصراوى" طريقتين لصنع الشواية بنفسك فى المنزل:

1-استخدام علبة سمن أو لبن بودرة

إحضار علبة سمن فارغة، وقص الهيكل الخاص بها طوليًا، مع عدم فصلها عن القاعدة بحيث يكون لها سبع أو ثمان أزرع، وثني الأذرع إلى الخارج، وإعادة ثنى أطرافها للداخل، وتغليفها بورق الألمونيوم، ثم وضع قطع الفحم ووضع بعض من المنتجات المخصصة لإشعال الفحم والتي تتواجد بالسوبر ماركت، حتى يحمر الفحم، ثم يتم وضع الأسياخ أو الشبكة الخاصة بالموقد، ووضع اللحوم عليها وتقليبها على الجانبين حتى تمام الاستواء.

2- استخدام إصيص زرع مصنوع من الفخار المقاوم للحرارة "الطين النضيج" أو السيراميك بحسب موقع " thespruce"

نقوم بإحضار إصيص من الأنواع السابقة تبلغ فوهته 10 بوصة، وملئه بالرمال حتى منتصفه، ثم وضع من 10 لـ 12 قطعة فحم فوقه، حيث تعمل الرمال عن عزل الحرارة عن قاعدة الإصيص، ثم إشعال الفحم حتى يحمر، وتغطيته بورق الألومنيوم، ووضع شواية الموقد الخاص بمنزلك، ثم اللحوم التي ترغب بشوائها.

يجب مراعاة وضع الشواية في مكان آمن وتجنب تحريكها، حتى لا تتعرض للكسر، كذلك وضعها في مكان بعيد عن منطقة لعب الأطفال.

 

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مصراوي Masrawy

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