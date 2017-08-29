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تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" لجلسة 12 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال " لجلسة 12 سبتمبر

04:33 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:

قررت المحكمة العسكرية بالهايكستب، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لإعلان باقي المتهمين الهاربين، حسب المحامي عماد مبارك، دفاع المتهمين.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

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