حلم المونديال.. الجبلاية تطرح تذاكر مواجهة الفراعنة وأوغندا

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طرح اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الثلاثاء، تذاكر مباراة مصر وأوغندا، في لقاء الإياب، بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، والمقرر لها يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره الأوغندي في لقاء الذهاب يوم الخميس المقبل، على ملعب الأخير، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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وخصص اتحاد الكرة منفذين أحدهما باستاد القاهرة الدولي، والآخر بنادي الصيد، إضافة إلى منافذ البيع بالإسكندرية، كما حدد مجلس الجبلاية، سعر التذكرة الموحدة بـ 75 جنيهًا، والدرجة الأولى بقيمة 200 جنيه.

ويتصدر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.