أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

04:08 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

نيويورك- (أ ش أ):

أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إطلاق صاروخا بالستيا جديدا اليوم الثلاثاء.

وقال جوتيريش - حسبما نقل تلفزيون (سكاي نيوز) البريطاني - إن هذا الاختبار الصاروخي يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود المبذولة لخلق مساحة للحوار.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت - في وقت سابق اليوم - صاروخا بالستيا جديدا قبالة سواحل اليابان ما أطلق حملة إدانات دولية.

يأتي الإطلاق بعد إعلان بيونج يانج تجربتها لما قالت إنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل رؤوس نووية من الحجم الكبير.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرنسا تتهم كوريا الشمالية بـ "اللامسؤولية"

    أخبار

  • وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت قادرة على ضرب جوام

    أخبار

  • تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا على اليابان.. ماذا حدث؟

    أخبار

  • الصين: أزمة كوريا الشمالية تصل إلي " نقطة حرجة"

    أخبار

إعلان

fb8c340c24.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين