الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية
الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية
04:08 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
نيويورك- (أ ش أ):
أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا اليوم الثلاثاء.
وقال جوتيريش - حسبما نقل تلفزيون (سكاي نيوز) البريطاني - إن هذا الاختبار الصاروخي يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود المبذولة لخلق مساحة للحوار.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت - في وقت سابق اليوم - صاروخا بالستيا جديدا قبالة سواحل اليابان ما أطلق حملة إدانات دولية.
يأتي الإطلاق بعد إعلان بيونج يانج تجربتها لما قالت إنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل رؤوس نووية من الحجم الكبير.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
فرنسا تتهم كوريا الشمالية بـ "اللامسؤولية"
-
وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت قادرة على ضرب جوام
-
تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا على اليابان.. ماذا حدث؟
-
الصين: أزمة كوريا الشمالية تصل إلي " نقطة حرجة"
إعلان
إعلان