الأمم المتحدة تدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

نيويورك- (أ ش أ):

أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا اليوم الثلاثاء.

وقال جوتيريش - حسبما نقل تلفزيون (سكاي نيوز) البريطاني - إن هذا الاختبار الصاروخي يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين والجهود المبذولة لخلق مساحة للحوار.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت - في وقت سابق اليوم - صاروخا بالستيا جديدا قبالة سواحل اليابان ما أطلق حملة إدانات دولية.

يأتي الإطلاق بعد إعلان بيونج يانج تجربتها لما قالت إنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل رؤوس نووية من الحجم الكبير.