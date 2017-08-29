روسيا تؤكد أنها لا تستعد لغزو بولندا

موسكو - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن التدريبات العسكرية المقبلة لروسيا " مع بيلاروس "زاباد" لا تعد إعدادا لغزو بولندا.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها " يجرى دراسة السيناريوهات غير المتوقعة على الإطلاق" موضحة " ليس هناك أي صلة بين هذه السيناريوهات الافتراضية والواقع".

وسوف تجرى تدريبات زاباد 2017، التي تضم نحو 13 ألف جندي تقريبا، في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر المقبل في بيلاروس ومناطق كالينينجراد ولينينجراد بغرب روسيا ( المنطقة المحيطة بسان بطرسبرج التي مازالت تحتفظ باسمها القديم وقت العهد السوفيتي )وبسكوف.

ويشار إلى أن "زاباد " تعني " الغرب " في روسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التدريبات تهدف لتعزيز التنسيق العسكري بين الحليفين روسيا وبيلاروس.

وأشارت إلى أن روسيا أبلغت الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمراقبين الدوليين بالتدريبات.

ويشار إلى أن بولندا ودول البلطيق، ومنها ليتوانيا، لديها مخاوف منذ أن ضمت روسيا جزءا من أوكرانيا منذ ثلاثة أعوام.