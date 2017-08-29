أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأييد إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز في اتهامه بتعاطي الحشيش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأييد إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز في اتهامه بتعاطي الحشيش

04:04 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

تأييد إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز في اتهامه بتعاطي الحشيش

كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة مالية قدرها 5 آلاف.

كانت نيابة الهرم قدمت استئناف على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز في اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، بكفالة 50 ألف جنيه، أمس الاثنين.

وألقت القوات الأمنية القبض على المخرج سامح عبد العزيز، وبحوزته كمية من الحشيش في منطقة الهرم، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بتحرير مذكرة واستكمال الإجراءات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامه بتعاطي

    أخبار

  • مصدر: الفنانة ياسمينا المصري زارت المخرج سامح عبد العزيز في قسم الهرم

    أخبار

  • كيف قضى المخرج سامح عبد العزيز ليلته الأولى في قسم الهرم؟

    أخبار

  • دفاع المخرج سامح عبد العزيز يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

    أخبار

إعلان

eea5c0ade5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات