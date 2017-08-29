تأييد إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز في اتهامه بتعاطي الحشيش

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز بكفالة مالية قدرها 5 آلاف.

كانت نيابة الهرم قدمت استئناف على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل المخرج سامح عبد العزيز في اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، بكفالة 50 ألف جنيه، أمس الاثنين.

وألقت القوات الأمنية القبض على المخرج سامح عبد العزيز، وبحوزته كمية من الحشيش في منطقة الهرم، وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بتحرير مذكرة واستكمال الإجراءات.