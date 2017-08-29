"الإداري" يقضي بعدم اختصاص في تصنيف قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر
"الإداري" يقضي بعدم اختصاص في تصنيف قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر
04:00 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف، والتي يطالب فيها بتصنيف دولة قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27516 لسنة 69 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بصفتهما وآخرين.
وذكرت الدعوى أن موقف الدول الثلاث معروف للكافة وأنهم دأبوا على التحريض ضد الشعب المصري ونشر الفتنة وزعزعة الاستقرار المصري.
وأضاف أن سعي هذه الدول الهدف منه واضح ومعروف وهو إسقاط الدولة المصرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"الإداري" تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود
-
إحالة دعوى أيمن نور لإلغاء قرار إحالته للجنح لعدم إعلانه بمقر إقامته
-
إحالة 5 دعاوى لوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محلات سوق العبور للمفوضين
-
تأجيل دعوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ 9 سبتمبر
إعلان
إعلان