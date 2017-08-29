"الإداري" يقضي بعدم اختصاص في تصنيف قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف، والتي يطالب فيها بتصنيف دولة قطر وتركيا وإيران من الدول المعادية لمصر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27516 لسنة 69 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بصفتهما وآخرين.

وذكرت الدعوى أن موقف الدول الثلاث معروف للكافة وأنهم دأبوا على التحريض ضد الشعب المصري ونشر الفتنة وزعزعة الاستقرار المصري.

وأضاف أن سعي هذه الدول الهدف منه واضح ومعروف وهو إسقاط الدولة المصرية.