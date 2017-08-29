عامل في الدقهلية يطعن زوجته بـ"مطواة".. والأخيرة تدعي سقوطها على زجاج
عامل في الدقهلية يطعن زوجته بـ"مطواة".. والأخيرة تدعي سقوطها على زجاج
04:02 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017
الدقهلية - رامي القناوي:
أصيبت سيدة بجروح نافذة في البطن إثر طعنة "مطواة" من زوجها، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وادعاؤها سقوطها على زجاج داخل منزلها.
البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود إشارة من مستشفى المنصورة بوصول "ولاء. م. م 22 سنة"، ربة منزل، ومقيمة بمدينة المنصورة، مصابة بجرحين نافذين بالبطن.
انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد أبو العزم فتحي منصور، رئيس المباحث، للمستشفى، وبسؤال المصابة قررت سقوطها على قطعتين من الزجاج ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى عدم صحة ادعاء المصابة وأن محدث إصابتها زوجها ويدعي "أحمد. ط "، 27 سنة، عامل، مستخدما سلاحا أبيض "مطواة " لوجود خلافات زوجية بينهما.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.
جرى التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر المحضر رقم 10459/2017 إداري القسم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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