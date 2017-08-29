لماذا أصبحت مصر قِبلة السياحة السعودية بدلًا من تركيا ؟

كتب- مصطفى المنشاوي:



باتت مصر من أكثر الأماكن السياحية المفضلة لدى السعوديين بعد مدينة دبي، خلال العام الحالي، بعد أن عزفوا عن المقاصد التركية بعد المقاطعة العربية لقطر في ظل دعم أنقرة لها، بحسب الخبير السياحي عصام علي.



وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه مع بدء موسم السياحة في الصيف، بدت خريطة السعوديين أكثر تغيرا مقارنة بالأعوام الماضية، فقد تصدرت دبي قائمة الدول الأكثر إقبالا من السعوديين فيما حلت القاهرة وشرم الشيخ فى الدرجة الثانية.



وقال الخبير السياحي عصام علي، إن السوق السعودي الوافد إلى مصر خلال الموسم الجاري تصدر المشهد تلاه السوق اللبناني ثم العراقي ثم الأردن والإمارات والكويت.



وعن سبب توجه السياحة السعودية إلى مصر وتخطي نسب الإقبال لدولة تركيا، التي كانت دائما قبلة السعودين الأولى، أوضح الخبير السياحي، أن المقاطعة العربية لدولة قطر، ووقوف تركيا بجوارها كان سبب لتغير الشعوب وجهاتهم السياحية، كما أن عوامل تشابه اللغة والعادات والتقاليد لعبت دور كبير في احتضان الأشقاء العرب.



وأضاف علي، لـ"مصراوي"، أن وزارة السياحة وهيئة التنشيط تسعى خلال الفترة من يناير 2017 حتي ديسمبر من نفس الموسم إلى استقطاب 2 مليون سائح عربي لمنتجات مصر السياحية بهدف استعادة السوق العربية، عما كانت عليه عام الذروة السياحية في 2010.



وأشار الخبير السياحي إلى أن حملات الترويج التي قامت بها وزارة كان لها تأثيرًا كبيرًا علي استقطاب السياح السعودية إلى مصر بالإضافة إلي تعويم سعر العملة، ومقارنة الريال السعودي بالجنيه المصري شجع جميع فئات المجتمع السعودي علي السفر إلى الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة.



وبحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة يحيى راشد، فإن نسبة الزيادة في عدد السائحين العرب والخليجيين إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 بلغت 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016.



من جانبه أكد مجدي سليم، رئيس قطاع السياحة الداخلية السابق، أن مواطني المملكة العربية السعودية كانوا من الـ 10 دول الأولى التي تصدر السياحة لمصر خلال الأعوام الماضية، مضيفًا أن زيادة الأعداد خلال العام الحالي بالمقاصد السياحية المصرية ناتج عن المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع لقطر ومن يساندها.



وأضاف سليم، أن الواقع السياسي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية تفرض على مواطني المملكة التوجه لمصر والابتعاد عن دولة مثل تركيا تساند قطر وتقف ضد مصالح وطنهم -وفق قوله، مضيفًا أنه يتوقع أن تزيد تصل نسب الإقبال لمصر بنهاية العام غلى ما يقرب من 8 مليون سائح من مختلف دول العالم.