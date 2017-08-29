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الجيوشي: ربط التعليم الفني بالخريطة الاستثمارية لمصر لتلبية احتياجات سوق العمل

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مصراوي Masrawy

الجيوشي: ربط التعليم الفني بالخريطة الاستثمارية لمصر لتلبية احتياجات سوق العمل

04:03 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الجيوشي: ربط التعليم الفني بالخريطة الاستثمارية لمصر لتلبية احتياجات سوق العمل

الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، قد أوصى في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الربط التام بين خريطة التعليم الفني في كل مدارسه وتخصصاته وبرامجه، وبين الخريطة الاستثمارية في كل ربوع ؛ من أجل أن تكون منظومة التعليم الفني مبنية بالفعل على متطلبات سوق العمل، وحتى يتم تجهيز العمالة المدربة لخدمة مشروعات الخريطة الاستثمارية.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال الجيوشي، إن المقترح تقدم به المهندس طارق قابيل ويزر الصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورحب به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الفور، وشدد رئيس الوزراء على أهميته.

وعقب الاجتماع تواصل الجيوشي مع وزارة الصناعة للحصول علي الخريطة الاستثمارية للبدء فورًا في تفعيل توصية مجلس إدارة الصندوق، والتي جاءت كالتالي: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e2df55cb148a62?projector=1

وكلف نائب وزير التعليم للتعليم الفني، الجهات المعنية بقطاع التعليم الفني بالبدء فورًا في دراسة الخريطة الاستثمارية في كافة المحافظات، والعمل على ربط إنشاء المدارس والمهن والتخصصات الجديدة بها، على أن يكون ربطًا حقيقيًا بما يؤهل خريجي التعليم الفني كمًا وكيفًا وتوقيتًا؛ لتلبية متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وهو النهج الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ لتقديم خدمة تعليم فني عالي الجودة بما يتفق مع المعايير العالمية، ويحقق الإتاحة وفق معايير العدالة وتكافؤ الفرص لكل الطلاب، ويضمن تنافسية المؤهلات والخريجين محليًا وإقليميًا ودوليًا.

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