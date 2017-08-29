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مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

03:58 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية نتيجة إطلاق صاروخ من جانب فوق الأراضي اليابانية، مؤكدة ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - في تصريح صحفي - أهمية التعاطي بصورة إيجابية مع الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية في ظل ما يمثله الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد المتحدث على ضرورة وقف كافة الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر وتصعيد الأزمة

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مصراوي Masrawy

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