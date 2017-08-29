مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية عن قلق مصر البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية نتيجة إطلاق صاروخ من جانب كوريا الشمالية فوق الأراضي اليابانية، مؤكدة ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - في تصريح صحفي - أهمية التعاطي بصورة إيجابية مع الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية في ظل ما يمثله الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد المتحدث على ضرورة وقف كافة الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر وتصعيد الأزمة