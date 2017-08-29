أغرب الأشياء التي وجدها الجراحون داخل أجساد مرضاهم.. منها 27 عدسة لاصقة

كتبت- ميرا ماهر:

كثيراً ما نسمع عن العديد من الغرائب في العالم، خاصةً في عالم التجميل والجراحة، حيث عرضت وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن موقع "كوريوزوني" الإيطالي قائمة بأغرب الأشياء التي وجدها الجراحون داخل أجساد مرضاهم كما يلي:.

فطر ينمو في معدة سيدة

اكتشف الجراحون داخل أمعاء سيدة أمريكية نوع من الفطر قادر على النمو في الماء فقط، وبعد أن وصل إلى الأمعاء دون أن يتم هضمه، أخذ في النمو والتضخم داخل أمعاء السيدة، وأصبح كالإسفنجة التي تتمدد في وجود الماء.

200 حصوة

اكتشف جراحون صينيون كمية هائلة من الحصى، بلغت نحو 200 حصوة داخل معدة سيدة، توجهت إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم شديد في بطنها، ولم يجد الأطباء أي تفسير لوجود هذه الحصوات داخل بطنها سوى أنها ابتلعتها عن عمد.

27 عدسة لاصقة

اكتشف الجراحون 27 عدسة لاصقة داخل عيني سيدة تبلغ من العمر 50 عاما، وكانت قد اعتادت على وضع العدسات اللاصقة وتبديلها بصفة شهرية، إلا أنها توقفت عن إزالة العدسات القديمة وراحت تضع فوقها عدسات أخرى جديدة، الغريب أنها لم تتوجه إلى المستشفى لشكوى من جسم غريب في عينها بل لشعورها بجفاف في العين.

40 سكينا

أجريت عملية جراحية لرجل هندي استخرج من بطنه نحو 40 سكينا، وعندما سألوه عنها قال إن لديه رغبة قوية في ابتلاع السكاكين ولم تسبب له سوى شعور بالألم، ولم تؤد إلى ثقب في المعدة كما كان من المفترض أن يحدث في مثل هذه الحالات.

كمية شعر بحجم المعدة

تناولت فتاة هندية شعرها طيلة سنوات لكي تمتنع عن تناول الطعام، وبعد أن توعكت صحتها بشكل كبير، توجهت إلى الأطباء ليستخرجوا من معدتها كمية شعر بحجم المعدة، ومنعت مرور أي أطعمة عبرها.