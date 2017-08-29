بالصور.. أشهر "الكوميكس" بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتبت- ندى غنيم:

اقترب موسم عيد الأضحى الذي يتميز بالأجواء المبهجة والطقوس الدينية مثل صلاة العيد، و ذبح الأضحية، و العيدية، والتي لن تخلو بالطبع من "الكوميكس" على صفحات التواصل الاجتماعي لهذه المناسبة.

ويرصد لكم مصراوي أشهر التعليقات والكوميكس، التي تصدرت موقع التواصل "تويتر" تحت هاشتاج "العيد بيمثلك ايه" وإجابات الشباب الساخرة.