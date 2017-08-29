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بدء اجتماع «تضامن النواب» بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف

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بدء اجتماع «تضامن النواب» بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف بدء اجتماع «تضامن النواب» بحضور وزيري التعليم العالي والأوقاف

التحرير

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بدأ اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، بحضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة استيضاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتيسير على ذوي الإعاقة في العام الدراسى الجديد، وتكريم أوائل الثانوية العامة من ذوى الإعاقة.

جدير بالذكر، أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لنشاطها خلال فترة الإجازة البرلمانية، سواء على مستوى القضايا التى ستناقشها، أو الزيارات الميدانية المختلفة، فى إطار دورها الرقابي.

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وتبدأ اللجنة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى زيارتها الخارجية، تستهلها بالمؤسسة العقابية بالمرج، كما خصصت اللجنة مساحة من اجتماعاتها لقضايا الأسرة والزيادة السكانية، إذ تعقد عددا من الاجتماعات فى هذا الإطار، تستدعى خلالها المجلس القومى للسكان لعرض استراتيجيته وأهدافه، على أن تلى ذلك 4 جلسات استماع مع المعنيين بهذا الملف.

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التحرير

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