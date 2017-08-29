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التأمينات عن عدم صرف المعاشات قبل العيد: بيحكمنا قانون (فيديو)

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التأمينات عن عدم صرف المعاشات قبل العيد: بيحكمنا قانون (فيديو) التأمينات عن عدم صرف المعاشات قبل العيد: بيحكمنا قانون (فيديو)

التحرير

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كشف سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات العامة والخاصة، عن سبب عدم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى، موضحا أن معاش شهر سبتمبر استحقاقه وفقا للقانون يوم 1 سبتمبر، وصرفه في شهر أغسطس غير قانوني.

وأضاف عبد الهادي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: "صرف المعاشات يتم وفق قانون، وحتى يتم تعديله أو تغييره لا بد من عرضه أولا على مجلس النواب لإقراره".

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وتابع: "العيد هذا العام وضعه مختلف، فالمعاشات تصرف يوم 10 في الشهر، ويتم تقديمه إذا صادف هذا اليوم إجازة عيد أو مناسبة دينية في الشهر نفسه، لكن العيد جاء في أول الشهر وصرفه قبل يوم العيد سيكون غير قانوني".

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التحرير

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