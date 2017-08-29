الخولي: عودة سفير قطر إلى إيران في الوقت الحالي «مكايدة سياسية»

التحرير

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وصف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عودة سفير قطر رسميا إلى إيران بعد 20 شهرا من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بأنها «مكايدة سياسية».

وأضاف الخولي، فى تصريح لـ«التحرير»، أنه في ظل انكشاف العلاقات القطرية الإيرانية ظهر مدى حجم هذه العلاقات التي كانت على المستوى السري من قبل، بعد أزمة الرباعي العربي مع قطر، مشيرًا إلى أن عودة السفير في الوقت الحالي دليل على البجاحة السياسية في ظل السياسات الخارجية.

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كانت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قد طالبت قطر، ضمن قائمة المطالب، بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، كما طالبت بطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر، وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران.