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تزويد المطارات بـ93 ألف طن وقود لموسم الحج

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تزويد المطارات بـ93 ألف طن وقود لموسم الحج تزويد المطارات بـ93 ألف طن وقود لموسم الحج

التحرير

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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنها انتهت من كل الاستعدادات اللازمة لموسم الحج، بزيادة تسليمات وقود النفاثات لمطارات الجمهورية، خلال أغسطس الجاري، بإجمالي 93 ألف طن، بنسبة زيادة 24% عن الفترة نفسها من العام السابق، لتغطية الزيادة في الاستهلاك.

وذكرت الهيئة العامة للبترول، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها استعدت بتوفير حوالى 100 ألف طن، خلال سبتمبر المقبل، لتلبية احتياجات مطارات الجمهورية المختلفة، لحين عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة، مؤكدة وجود رصيد استراتيجي كافٍ في مستودعات المطارات بما يكفى فترة تشغيل مدتها 10 أيام.

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كانت الهيئة العامة للبترول، قد قررت زيادة حصص المحطات، خاصة الموجودة على الطرق السريعة، بنسبة لا تقل عن 20%، وتوفير كل احتياجات السوق المحلية من البنزين 95 بعد زيادة الطلب عليه بصورة ملحوظة، إضافة إلى التنسيق مع شركات التسويق وشركة السهام البترولية على وجود سيارات صهريجية محملة بالمنتجات البترولية على الطرق السريعة، للتدخل السريع حال وجود أى زحام على محطات الوقود، تجنبا لحدوث تكدس وتزاحم على المحطات والطرق، بحيث تكون مجهزة لتموين السيارات مباشرة.

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التحرير

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