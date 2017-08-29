السيسي يشيد بالمستوى المتميز للعلاقات بين مصر والصين

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية المقروءة والمرئية والمسموعة، بمناسبة زيارته المرتقبة للصين، للمشاركة في اجتماعات قمة "بريكس".

تناول السيسي مجمل العلاقات المصرية الصينية، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

وتحدث خلال الحوار عن الجهود التي يقوم بها الجانبان المصري والصيني، لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

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كما تناول الرئيس خلال الحوار فرص تعزيز التعاون بين مصر وتجمع بريكس، الذي يضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى حرصه على تلبية الدعوة الصينية للمشاركة في اجتماعات القمة، في ظل الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في التجمع، والتي تتمتع بثقل سياسي واقتصادي على الساحة الدولية.

واستعرض السيسي رؤيته فيما يخص سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول النامية، لتفعيل وتطوير دورها في هياكل الحوكمة العالمية الاقتصادية ودوائر صنع القرار بها، فضلا عن تعظيم الاستفادة المشتركة بين تلك الدول من خلال تبادل الخبرات والتجارب، سعيا لتطوير قدراتها على الإنتاج والنهوض بالاقتصاد.