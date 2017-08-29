ضبط المتهمين باختطاف طفل وطلب فدية 5 ملايين جنيه بأسيوط

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كتب: محمد ممدوح

ألقت قوات الأمن بمديرية الأمن بأسيوط، خلال عدة مأموريات، القبض على مجموعة اختطفت طفلًا وطلبت فدية 5 ملايين جنيه من والده.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد بورود بلاغًا من "إبراهيم.خ" - 46 سنة - تاجر، بقيام مجهولين باختطاف نجله محمد البالغ من العمر 14 عامًا "طالب" حال قيامه بشراء بعض المستلزمات، والاتصال به ومساومته على دفع 5 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه.

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وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "جيهان.ك.م" 40 سنة حاصلة على دبلوم، مقيمه بذات العقار سكن المبلغ، "محمد.أ.ش" - 38سنة - سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، و"عمرو.ع.خ" -31 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، و"الباسل.أ.إ" - 20سنة - عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى - حيث اتفقت الأولى مع المتهم الثانى على اختطاف المجني عليه، وفي سبيل ذلك قام المتهم الثاني بالاتفاق مع باقي المتهمين على تنفيذ الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقبض عليهم جميعًا وتحرير الطفل المختطف.

حُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.