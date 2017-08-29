الحكومة الإيطالية توافق على تقديم إعانات جديدة للإيطاليين دون خط الفقر

روما - (د ب أ):

وافقت الحكومة الإيطالية على خطة جديدة للرعاية الاجتماعية للفقراء الذين تضاعف عددهم منذ الركود القياسي الذي تعاني منه البلاد.

وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء إن الخطة الجديدة تتضمن تقديم 190 - 490 يورو شهريا (230 – 585) للأسر الأكثر احتياجا، بناء على عدد الأفراد الذين يعيشون في البيت الواحد.

وكتب رئيس الوزراء باولو جنتيلوني على تويتر، بعد اجتماع للحكومة، أن الخطة توفر " مساعدة للأسر الأكثر احتياجا".

وهذا البرنامج هو أول إعانة على الإطلاق تستهدف الفقراء تحديدا في إيطاليا، ولكن العدد الأولي للمستفيدين منه سيكون محدودا.

ويتعين أن تستفيد نحو 400 ألف أسرة من البرنامج الذي تقدر قيمته بـ8ر1 مليار يورو، بداية من كانون ثان/يناير. وهذا أقل من ربع إجمالي عدد الأسر الفقيرة.

وذكرت الحكومة أن الأولوية ستكون للأسر التي بها أطفال، وحوامل، وعاطلين فوق سن الخمسين، ومعاقين.

ووفقا للوكالة الوطنية للإحصاء، فإن نحو خمسة ملايين إيطالي، يشكلون 9ر7% من السكان، عاشوا في فقر تام في 2016. وفي 2007، قبل الركود، كانت النسبة 1ر3% .

وبدأ أداء الاقتصاد الإيطالي، وهو ثامن أكبر اقتصاد في العالم، في التحسن، وسجلت معدلات النمو أعلى مستوى لها في ست سنوات. ولكنها لا تزال متخلفة عن معظم الدول أقرانها في منطقة اليورو، مع معدلات بطالة في صفوف الشباب تتجاوز 35% .