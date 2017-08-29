أخبار عاجلة

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة الإيطالية توافق على تقديم إعانات جديدة للإيطاليين دون خط الفقر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإيطالية توافق على تقديم إعانات جديدة للإيطاليين دون خط الفقر

03:37 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الحكومة الإيطالية توافق على تقديم إعانات جديدة للإيطاليين دون خط الفقر

رئيس الوزراء باولو جنتيلوني

روما - (د ب أ):

وافقت الحكومة الإيطالية على خطة جديدة للرعاية الاجتماعية للفقراء الذين تضاعف عددهم منذ الركود القياسي الذي تعاني منه البلاد.

وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء إن الخطة الجديدة تتضمن تقديم 190 - 490 يورو شهريا (230 – 585) للأسر الأكثر احتياجا، بناء على عدد الأفراد الذين يعيشون في البيت الواحد.

وكتب رئيس الوزراء باولو جنتيلوني على تويتر، بعد اجتماع للحكومة، أن الخطة توفر " مساعدة للأسر الأكثر احتياجا".

وهذا البرنامج هو أول إعانة على الإطلاق تستهدف الفقراء تحديدا في إيطاليا، ولكن العدد الأولي للمستفيدين منه سيكون محدودا.

ويتعين أن تستفيد نحو 400 ألف أسرة من البرنامج الذي تقدر قيمته بـ8ر1 مليار يورو، بداية من كانون ثان/يناير. وهذا أقل من ربع إجمالي عدد الأسر الفقيرة.

وذكرت الحكومة أن الأولوية ستكون للأسر التي بها أطفال، وحوامل، وعاطلين فوق سن الخمسين، ومعاقين.

ووفقا للوكالة الوطنية للإحصاء، فإن نحو خمسة ملايين إيطالي، يشكلون 9ر7% من السكان، عاشوا في فقر تام في 2016. وفي 2007، قبل الركود، كانت النسبة 1ر3% .

وبدأ أداء الاقتصاد الإيطالي، وهو ثامن أكبر في العالم، في التحسن، وسجلت معدلات النمو أعلى مستوى لها في ست سنوات. ولكنها لا تزال متخلفة عن معظم الدول أقرانها في منطقة اليورو، مع معدلات بطالة في صفوف الشباب تتجاوز 35% .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المحكمة العليا في تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابقة

    أخبار

  • اليمن يؤكد تمسكه بالحل السلمي وفقًا للمبادرة الخليجية

    أخبار

  • الشرطة الفنلندية تحتجز مشتبها به بعد مقتل شخصين طعنا

    أخبار

  • تسجيل صوتي يثير أزمة بين قطر والبحرين

    أخبار

إعلان

8d8bf46e75.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

وكيل «حقوق الإنسان بالبرلمان»: الإصلاحات الاقتصادية ستجنيها الأجيال القادمة

وكيل «حقوق الإنسان بالبرلمان»: الإصلاحات الاقتصادية ستجنيها الأجيال القادمة