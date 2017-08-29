ضبط 11 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء، نجحت في ضبط 11 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم وأسماك وكبدة ودواجن ولحوم مستوردة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملات متتالية شنتها المديرية على المنشأت ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق دورها المهم في خدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إنه تم تحرير 65 محضرًا بالمخالفات التي وقعت من بعض المنشآت، لافتًا إلى أنه تم ضبط 250 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة لدى إحدى المطاعم بحي الدقي، وقد تم تحرير محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية.