السيسي: حريصون على زيادة التعاون مع دول تجمع "بريكس"

القاهرة- (مصراوي):

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حواراً مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية المقروءة والمرئية والمسموعة، وذلك بمناسبة زيارته المرتقبة إلى الصين للمشاركة في اجتماعات قمة "بريكس".

وقال البيان الرئاسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس تناول مجمل العلاقات المصرية الصينية، مشيداً بالمستوي المتميز للعلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

كما تحدث الرئيس خلال الحوار عن الجهود التي يقوم بها الجانبان المصري والصيني لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

وتناول الرئيس خلال الحوار، فرص تعزيز التعاون بين مصر وتجمع بريكس الذي يضم كل من: الصين، وروسيا، والبرازيل، والهند وجنوب إفريقيا، مشيراً إلى الحرص على تلبية الدعوة الصينية للمشاركة في اجتماعات القمة في ظل الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في التجمع، والتي تتمتع بثقل سياسي واقتصادي على الساحة الدولية.

واستعرض السيسي رؤيته فيما يخص سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول النامية لتفعيل وتطوير دورها في هياكل الحوكمة العالمية الاقتصادية ودوائر صنع القرار بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة المشتركة بين تلك الدول من خلال تبادل الخبرات والتجارب سعياً لتطوير قدراتها على الإنتاج والنهوض بالاقتصاد.