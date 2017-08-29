التعليم: فتح المرحلة الأولى للتقديم للمدارس اليابانية بعد إجازة عيد الأضحى

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن موقف تسلم الوزارة للمدارس المصرية اليابانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيتضح بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، بعدها تفتح الوزارة باب التقديم أمام أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس، مؤكدًا أنه هذه المدارس ستدخل الخدمة هذا العام ولن يتم تأجيلها للعام المقبل.

وأكد خيري، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، يتوقف على استلام الوزارة المدارس.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية لن تتأخر عن موعد بدء الدراسة المحدد في 23 سبتمبر المقبل، سوى أيام قليلة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى للتقديم سيتم إتاحتها بعد إجازة العيد، بالنسبة للمدارس الجاهزة، مشيرًا إلى أن المستهدف لهذه المدارس هم طلاب مرحلة رياض الأطفال، ومتاح التحويل إليها حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، لأن الطلاب في هذا السن يمكن إعادة صياغة شخصيتهم، وهو الهدف المنشود من هذا النوع من المدارس.

وقال خيري، إن الوزارة أرسلت 40 معلمًا إلى اليابان، لتلقي تدريبات عن التجربة اليابانية، ونقلها إلى زملائهم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة لبدء التجربة.

وتدخل 28 مدرسة مصرية يابانية، الخدمة العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، إلى جانب 12 مدرسة قائمة بالفعل، وتتشابه الدراسة بهذه المدارس مع المدارس التجريبية، من حيث المناهج، إلا أنها تطبق نموذج تربوي ياباني معروف باسم باسم "التوكاتسو" وهو عبارة عن أنشطة تستهدف تكوين شخصية الطالب وإكسابه سلوكيات ومهارات إيجابية.

ويترتب على تطبيق النموذج الياباني بالمدارس، طول فترة اليوم الدراسي التي قد تمتد حتى الثالثة أو الرابعة عصرًا، حتى يتمكن الطلاب من تنفيذ الأنشطة، خاصة أن المدارس مصممة للقيام بهذه المهمة، حيث تم بناءها على مساحة 6 آلاف متر مربع، والفصول لها بابان، ومقاعد مستقلة للطلاب، وأرفف لاستيعاب أغراضهم.



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