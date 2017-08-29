البحث الجنائي بقنا يواصل حملات مكافحة الجريمة

قنا – عبد الرحمن القرشي:

شنت إدارة البحث الجنائي بقنا، بقيادة اللواء أشرف رياض مدير المديرية، حملة أمنية موسعة، بهدف ضبط الشارع القنائي أمنيًا ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

هذا، وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 936 مخالفة مرورية متنوعة وبمجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 1010 أحكام متنوعة وضبط 12 هارب بإجمالي 26 قضية متنوعة و93 مخالفة بيئة وضبط 500 مخالفة مرافق متنوعة.

تحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات