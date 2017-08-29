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نيبويشا يكشف عن أهدافه مع القلعة البيضاء

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نيبويشا يكشف عن أهدافه مع القلعة البيضاء نيبويشا يكشف عن أهدافه مع القلعة البيضاء

التحرير

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عقد نادي اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم المدرب الجديد للفريق الأول، المونتنجري نيبويشا يوفوفيتش، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد نيبوشا، أنه ليس سهلا عليه التحدث مع ، رئيس النادي، أحد أفضل المحامين في العالم، مضيفًا أن لديه عدة أهداف يسعى لتحقيقها مع الفريق الأبيض، وأنه سيخطط لوضع الفريق على الطريق الصحيح، عن طريق اتخاذ قرارات مهمة.

وأضاف نيبوشا، أنه لديه رؤية سواء للجهاز المعاون أو الفريق، ولديه قرارات جاهزة، مؤكدًا على أن عدد اللاعبين في الفريق كبير، والوقت ليس في صالحه، مقرا بوجود بعض المشاكل.

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ولفت إلى أنه لن يتمكن من شرح كل الأمور الخاصة بعمله مع الفريق، مؤكدًا أن رؤيته واضحة وهي الفوز بكل المباريات، ولهذا السبب لابد أن يلعب كرة هجومية وأن يكون المكسب هدفه الأول دائما، مشددًا على أنه سيسعى لتكرار إنجازه مع الفيصلي، في .

واختتم المونتنجري نيبويشا يوفوفيتش، أنه يعلم جيدًا أن الزمالك فريق كبير كما يعلم أن مصر بلد كبيرة، وسيسعى لبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير الزمالك، وأن كرة القدم مثل الحياة، فأى مشكلة يجب أن يتم حلها باتخاذ قرارات مهمة، مؤكدًا "رؤيتي واضحة وهدف الزمالك هو الفوز بكل المباريات ولهذا السبب لابد أن  نلعب كرة هجومية".

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التحرير

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