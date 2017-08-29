اللجنة الأولمبية تعتمد لائحة الزمالك الأساسية (صور)

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اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة هشام حطب، لائحة النظام الأساسي الخاصة بنادي الزمالك، وقررت نشرها في جريدة الوقائع المصرية.

حيث قررت اللجنة الموافقة على لائحة الزمالك بناء على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، وبناء على الميثاق الأوليمبي ولائحة اللجنة وبعد اعتماد عمومية الزمالك التي أُقيمت الجمعة الماضي.

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وبارك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في المؤتمر الصحفى الذي عقده لتقديم المونتينجري نيبويشا يوفوفيتش المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، للجمعية العمومية، بعد اعتمادها والتي تم الموافقة عليها في الجمعية العمومية الأخيرة.

وقال مرتضى إنه سيتم البدء بالعمل باللائحة الجديدة ابتداء من الغد، مضيفًا أن أي شخص سيخطئ في الزمالك سيتم شطبه.