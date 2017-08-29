البدري يحسم مصير «أنتوي» ويوضح أسباب التراجع عن ضم مدافع سموحة

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يبحث عن مدافع قوي للانضمام إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الفريق بعد رحيل أحمد حجازي إلى نادي ويست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وأوضح البدري خلال حواره للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن هناك مفاوضات لضم مدافع قوي ومهاجم إفريقي مميز، خاصة أن الفريق يرغب في ضم مهاجم يمتاز بالسرعة ويجيد اللعب على الأطراف.

وأضاف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود عزت، مدافع فريق سموحة، خارج حسابات الجهاز الفني، وإنه قام بإغلاق ملف المفاوضات معه، وأن التفاوض الآن يجري مع مدافع آخر.

وأشار الدري، إلى أن الطلبات المالية الخاصة بصفقة محمود عزت جعلت النادي يغلق الباب تمامـًا أمام التفاوض للحصول على خدماته، والبحث عن مدافع آخر لتعويض رحيل أحمد حجازي للاحتراف.

وأردف البدري، أن الغاني جون أنتوي خارج حسابات الفريق في المرحلة الحالية، قائلًا إن الجهاز الفني يبحث عن التعاقد مع مهاجم بمواصفات جديدة.

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وتابع أن الفريق يضم 3 لاعبين أجانب، وهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو، إلى جانب البحث عن مهاجم إفريقي جديد للفريق.

وشدد البدري، على أن هناك معايير محددة يتبعها الجهاز الفني في مسألة التعاقد مع لاعبين جدد، بما يخدم أهداف الفريق، وفقـًا لخطة الجهاز الفني للموسم الجديد، واحتياجات الفريق الفنية.

وأكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان يتمنى بقاء حسام غالي، كابتن الفريق المنتقل إلى صفوف فريق النصر السعودي، لافتـًا إلى أنه لاعب كبير، وقدَّم الكثير للنادي على مدار السنوات الماضية.

وأتم البدري، أنه لا خلاف على قدرات «غالي»، ودوره وتاريخه مع الأهلي، إلا أن العرض السعودي كان خطوة بالنسبة له، لتأمين مستقبله في ختام مشواره، وأنه يتمنى له التوفيق، كأحد أبناء النادي الأهلي.

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