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البدري يوضح سر صعوبة مواجهة الترجي وافتقاده لهذا اللاعب

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البدري يوضح سر صعوبة مواجهة الترجي وافتقاده لهذا اللاعب البدري يوضح سر صعوبة مواجهة الترجي وافتقاده لهذا اللاعب

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الترجي التونسي، في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن الفريقين يملكان عناصر مميزة وخبرات كبيرة، إلى جانب الدوافع القوية في التتويج بلقب البطولة.

وأشار البدري، خلال حواره للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن الترجي التونسي فريق يلعب كرة قدم جماعية، وقام بتدعيم صفوفه بشكل مناسب، وهو ما ظهر بشكل عملي خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري التونسي، التي حقق خلالها الفوز بأداء قوي.

وشدد البدري على أن الأهلي جاهز، ويستعد بقوة للمواجهة رغم صعوبتها، وأن هناك إصرارًا كبيرًا بين الجميع على عبور دور الثمانية، والمنافسة على لقب البطولة، خاصة أن نتيجة مواجهة الفريقين سوف تعطي مؤشرات مبدئية عن الفريق الأقرب للفوز باللقب.

واعتبر البدري، أن مواجهة الجيش سوف تكون الإعداد الأمثل والأقوى بالنسبة له، في إطار استعداداته لمواجهة الترجي التونسي، ذهابًا وإيابًا، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لهما يوما 16 و23 سبتمبر الجاري.

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وأضاف البدري، أن الفريق يخوض معسكر إعداد جيد الأن، يتخلله وديتا «النصر والمنصورة»، وسوف يكون لهما تأثير جيد على أداء اللاعبين، مشددًا على أنه يتمنى انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي، بعد مباراتي «أوغندا» دون إصابات، حتى يكتمل هيكل الفريق أمامه.

كما أكد حسام البدري، أن الفريق يفتقد جهود مروان محسن، مهاجم الفريق، الذي يتلقى العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خاصة أنه يمنح الفريق قوة هجومية كبيرة، وأن الإصابة حرمت الفريق من جهوده، خلال مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أنه كان يتمنّى تماثل اللاعب للشفاء قبل مواجهة الترجي، إلا أن برنامج العلاج الذي يسير عليه حال دون ذلك، متمنيـًا أن يعود اللاعب إلى المشاركة في المباريات بشكل قوي، وأن يستعيد بريقه السابق.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن كل لاعبي الفريق لديهم مسئولية كبيرة، ويتحملون الضغوط إلى جانب الرغبة الكبيرة في الفوز بلقب البطولة.

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التحرير

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