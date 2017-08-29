ارتفاع عدد المتوفين في حادث أتوبيس بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أكد عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، ارتفاع عدد الوفيات في حادث سقوط أتوبيس من أعلى نفق بني سويف إلى 15 بعد وفاة أحد المصابين عقب احتجازه داخل غرفة العناية المركز للعلاج.

وأضاف حميدة، أن المتوفي يدعى أمين التوني، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ومقيم بمحا فظة المنيا.

يشار إلى أن عدد المصابين في الواقعة بلغ 41 بعد وفاة الحالة الأخيرة.

وكانا مستشفى بني سويف العام وناصر المركزي، استقبلا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، المصابين والمتوفين عقب الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بسقوط أوتوبيس نقل عام المنيا، قادم من القاهرة ومتجه لمحافظة المنيا، من أعلى كوبري يقل أسفله نفق بالطريق الصحراوي الشرقى، بنطاق محافظة بني سويف.