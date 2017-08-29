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مقتل 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية في هجوم لدعش بالرقة

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مصراوي Masrawy

مقتل 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية في هجوم لدعش بالرقة

03:06 م الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مقتل 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية في هجوم لدعش بالرقة

حلب - (د ب أ):
قتل أكثر من 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية ومسلحي جيش العشائر وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه تنظيم داعش على مواقعهم في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وقال مصدر في المعارضة السورية إن " عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما فجر اليوم الثلاثاء على مواقع للقوات الحكومية السورية وجيش العشائر الموالي لها في قرية الغانم العلي جنوب شرق مدينة الرقة ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصرا وإصابة العشرات بجروح في معارك لاتزال مستمرة حتى الان.

وحسب المصدر، فإن سلاح الجو السوري والروسي قصف خطوط إمداد داعش.

وأكد أن " عناصر داعش دخلوا القرية وهم يرتدون ملابس القوات الحكومية واعتقلوا العشرات من أهالي القرية ولدى محاولة بعضهم الفرار اطلقوا عليهم النار ما أوقع قتلى وجرحى" .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية إن "العشرات من مسلحي داعش قتلوا في معارك مع القوات الحكومية والقصف الجوي في محيط قرية الغانم العلي ومنطقة معدان جنوب شرق الرقة .

وذكرت وكالة اعماق التابعة لتنظيم داعش أن 50 عنصراً من قوات النظام قتلوا اليوم بهجوم شنه عناصر التنظيم على مواقع قوات النظام والميليشيات التابعة لها، قرب قرية (غانم العلي).

وقال مصدر في جيش العشائر لـ "د. ب. أ" إن تنظيم داعش قتل أكثر من مئة شخص مدني خلال سيطرته على 7 قرى في منطقة معدان مطلع الأسبوع الماضي .

وحققت القوات الحكومية السورية المدعومة بمقاتلين من أبناء العشائر تقدما مهما منذ مطلع الشهر الجاري وسيطرت على مناطق واسعة جنوب شرق محافظة الرقة.

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